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Бобов Михаил Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бобов Михаил Петрович
Фамилия
Бобов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Большесельская волость, Высокова
Ценз
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Источник
Приложение [№15] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

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