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Шадрин Александр Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шадрин Александр Осипович
Фамилия
Шадрин
Имя
Александр
Отчество
Осипович
Сословие
мещане
Адрес
Фалюкове
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 24

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