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Огромнов Николай Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Огромнов Николай Матвеевич
Фамилия
Огромнов
Имя
Николай
Отчество
Матвеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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