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Крупнов Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крупнов Михаил Григорьевич
Фамилия
Крупнов
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Марьина
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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