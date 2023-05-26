Градов Демид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрадов Демид Сергеевич

Градов Демид Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Градов Демид Сергеевич
Фамилия
Градов
Имя
Демид
Отчество
Сергеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.