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Титов Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Титов Александр Иванович
Фамилия
Титов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Вески
Ценз
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Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

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