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Захаров Александр Платонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Захаров Александр Платонович
Фамилия
Захаров
Имя
Александр
Отчество
Платонович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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