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Осокин Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Осокин Александр Иванович
Фамилия
Осокин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Кирьянова
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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