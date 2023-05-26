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Зимин Александр. Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зимин Александр. Васильевич
Фамилия
Зимин
Имя
Александр.
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Б. Афан.
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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