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Гурьев Сгепан

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гурьев Сгепан
Фамилия
Гурьев
Имя
Сгепан
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Новосельская волость, Инархова
Ценз
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Источник
Приложение [№8] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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