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Киселев Леонтий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Киселев Леонтий Федорович
Фамилия
Киселев
Имя
Леонтий
Отчество
Федорович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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