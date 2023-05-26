Добрин Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрин Иван Кузьмич

Добрин Иван Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Добрин Иван Кузьмич
Фамилия
Добрин
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Тутькова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.