Воронин Алек. Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Алек. Васильевич

Воронин Алек. Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воронин Алек. Васильевич
Фамилия
Воронин
Имя
Алек.
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Кондакова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.