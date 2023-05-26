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Селуянов Степан Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селуянов Степан Герасимович
Фамилия
Селуянов
Имя
Степан
Отчество
Герасимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Стараго Раева
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

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