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Обдалков Василий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Обдалков Василий Федорович
Фамилия
Обдалков
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Васильева
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

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