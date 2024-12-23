Карпов Матвей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Матвей Савельевич

Карпов Матвей Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карпов Матвей Савельевич
Фамилия
Карпов
Имя
Матвей
Отчество
Савельевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Щипнева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.