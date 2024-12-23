Иванов Алексей Евплович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Алексей Евплович

Иванов Алексей Евплович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Алексей Евплович
Фамилия
Иванов
Имя
Алексей
Отчество
Евплович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Держилова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.