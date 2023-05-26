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Кузьмичев Николай Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмичев Николай Арсеньевич
Фамилия
Кузьмичев
Имя
Николай
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость, Мал. Сидорова
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

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