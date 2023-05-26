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Шмелев Василий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шмелев Василий Николаевич
Фамилия
Шмелев
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Плохой Слободы
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

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