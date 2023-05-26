Огородников Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Александр Михайлович

Огородников Александр Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Огородников Александр Михайлович
Фамилия
Огородников
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Козлин
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.