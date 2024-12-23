Мигунов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМигунов Андрей Иванович

Мигунов Андрей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мигунов Андрей Иванович
Фамилия
Мигунов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Судилова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.