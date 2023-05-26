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Барбатов Дмитрий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барбатов Дмитрий Семенович
Фамилия
Барбатов
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Бол. Милодина
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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