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Ананьев Семен

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ананьев Семен
Фамилия
Ананьев
Имя
Семен
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Заручья
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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