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Рощагин Гавриил Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рощагин Гавриил Андреевич
Фамилия
Рощагин
Имя
Гавриил
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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