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Носов Никита Акакиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Носов Никита Акакиевич
Фамилия
Носов
Имя
Никита
Отчество
Акакиевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, М. Губина
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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