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Бовин Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бовин Михаил Григорьевич
Фамилия
Бовин
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Юрьева
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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