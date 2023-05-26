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Лнонн Аиексей Цанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лнонн Аиексей Цанович
Фамилия
Лнонн
Имя
Аиексей
Отчество
Цанович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 2

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