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Карамышев Пансий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карамышев Пансий Николаевич
Фамилия
Карамышев
Имя
Пансий
Отчество
Николаевич
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Углич
Ценз
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Источник
Приложение [№2] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 3

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