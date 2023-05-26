Чекалов Павел Арсеньев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалов Павел Арсеньев.

Чекалов Павел Арсеньев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чекалов Павел Арсеньев.
Фамилия
Чекалов
Имя
Павел
Отчество
Арсеньев.
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ростов
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№1] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №94. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close