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Балджи Шолеме Юсуфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балджи Шолеме Юсуфович
Фамилия
Балджи
Имя
Шолеме
Отчество
Юсуфович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [226].

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