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Любимоградский Геннадий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Любимоградский Геннадий
Фамилия
Любимоградский
Имя
Геннадий
Сословие
духовенство
Занятие
заштатный священник
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 52.

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