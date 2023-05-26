Крылов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Александр

Крылов Александр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крылов Александр
Фамилия
Крылов
Имя
Александр
Сословие
духовенство
Занятие
священник, законоучитель начального училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 48.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.