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Доброхотов Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Доброхотов Александр Алексеевич
Фамилия
Доброхотов
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Занятие
учитель начального училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

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