Ахманов Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхманов Сергей Яковлевич

Ахманов Сергей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ахманов Сергей Яковлевич
Фамилия
Ахманов
Имя
Сергей
Отчество
Яковлевич
Занятие
судебный следователь
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.