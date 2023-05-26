Апушкин Дмитрий Алексеевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Апушкин Дмитрий Алексеевич
- Фамилия
- Апушкин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеевич
- Занятие
- учитель 2-классного училища в с.Саметь Костромской губ.
- Адрес
- Костромская губерния, Саметь
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. б/н.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.