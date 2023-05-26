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Апушкин Дмитрий Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Апушкин Дмитрий Алексеевич
Фамилия
Апушкин
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Занятие
учитель 2-классного училища в с.Саметь Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Саметь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. б/н.

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