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Лебедев Алексей Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Алексей Алексеевич
Фамилия
Лебедев
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Парфентьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

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