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Круглов Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Круглов Иван Васильевич
Фамилия
Круглов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Буйский уезд, Горельческая волость, Рыжовка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

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