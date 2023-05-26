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Яхонтов Сергей Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яхонтов Сергей Николаевич
Фамилия
Яхонтов
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Потрусовская волость, Заигирь
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

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