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Шатов Василий Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шатов Василий Игнатьевич
Фамилия
Шатов
Имя
Василий
Отчество
Игнатьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вятская губерния, Котельнический уезд, Круглыжская волость, Онохино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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