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Шешин Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шешин Александр Александрович
Фамилия
Шешин
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Солтановская волость, Солтаново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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