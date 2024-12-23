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Чесноков Прохор Акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чесноков Прохор Акимович
Фамилия
Чесноков
Имя
Прохор
Отчество
Акимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Поцепкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 78.

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Дата смерти
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