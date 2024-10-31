Чесноков Прохор Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чесноков Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чесноков Александр Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1906
Смерть
Неизвестно