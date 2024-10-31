Чесноков Прохор Акимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чесноков Прохор Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чесноков Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чесноков Иван Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Чесноков Александр Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Поцепкино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
1906
Поцепкино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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