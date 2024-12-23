Тихомиров Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Василий Семенович

Тихомиров Василий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихомиров Василий Семенович
Фамилия
Тихомиров
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Вяльцево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1863 ст.
Неизвестно
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.