Троицкий Евлампий Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Троицкий Евлампий Иванович
- Фамилия
- Троицкий
- Имя
- Евлампий
- Отчество
- Иванович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Афонасие-Кирилловской на Сивцевом Вражке ц. земля в Николо-Мокровская волость Кологривского у. Костромской губ.
- Адрес
- Москва
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.
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