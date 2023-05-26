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Троицкий Евлампий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Троицкий Евлампий Иванович
Фамилия
Троицкий
Имя
Евлампий
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Афонасие-Кирилловской на Сивцевом Вражке ц. земля в Николо-Мокровская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Москва
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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