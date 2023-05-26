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Семенов Владиир Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Семенов Владиир Дмитриевич
Фамилия
Семенов
Имя
Владиир
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Креньково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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