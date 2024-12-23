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Степанов Яков Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Яков Степанович
Фамилия
Степанов
Имя
Яков
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Чернышиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 69.

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