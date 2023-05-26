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Скворцев Максим Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скворцев Максим Макарович
Фамилия
Скворцев
Имя
Максим
Отчество
Макарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Б. Чежмы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 66.

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