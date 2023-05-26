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Смирнов Николай Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Николай Семенович
Фамилия
Смирнов
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Спасская волость, Б. Вочерово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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