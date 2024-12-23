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Смирнов Василий Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Василий Сергеевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Ивановское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1870
Неизвестно
Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область

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