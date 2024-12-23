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Смирнов Никонор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Никонор Николаевич
Фамилия
Смирнов
Имя
Никонор
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Притыкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 61.

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